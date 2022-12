Provincia, Giuseppina Bonaviri nuova consigliera di parità

Giuseppina Bonaviri è la nuova consigliera di parità della Provincia di Frosinone. «Un ruolo importante per evitare e sanare situazioni di squilibrio di genere, promuovere progetti, interventi e azioni positive, anche attraverso l’individuazione di risorse europee, finalizzati alla programmazione di politiche di sviluppo in materia di pari opportunità: i miei auguri alla dottoressa Bonaviri per questo incarico che certamente, con le sue capacità professionali e umane, saprà ricoprire con responsabilità e impegno» - ha detto il presidente Antonio Pompeo.

Giuseppina Bonaviri è medico psichiatra, dottore di ricerca in neuroscienze sperimentali e cliniche e psicoterapeuta e prende il posto della professoressa Fiorenza Taricone, docente di storia delle dottrine politiche all’università di Cassino.

Tra i compiti del consigliere di parità provinciale rientrano quello di supportare donne e uomini vittime di discriminazioni, proporre percorsi di conciliazione tra lavoro e famiglia, trasformare la maternità da problema a risorsa per le imprese e valorizzare le competenze femminili in tutti i campi e settori. Inoltre si adopera nella direzione di sviluppare momenti di informazione e progetti di formazione, per contrastare la discriminazione e valorizzare le differenze di genere, per utilizzare al meglio capacità e competenze femminili a vantaggio dell'economia.

La procedura per designare la consigliera di parità era stata avviata dalla provincia di Frosinone nel 2021 e il nominativo della Bonaviri, scelto da un’apposita commissione rispetto alle candidature pervenute, è stato proposto al ministero che ora dovrà procedere alle verifiche di legge e al completamento dell’iter.

Il mandato ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una volta soltanto. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il consigliere di parità provinciale presenta un rapporto sull’attività svolta al presidente della Provincia.