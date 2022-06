Chieti, morta l'ex consigliera Nicoletta Di Biase: aveva 56 anni

Lutto improvviso nella politica teatina. È scomparsa ieri pomeriggio, a 56 anni, Nicoletta Di Biase, ex consigliera comunale e vice presidente dell'assise civica fino al 2020. Nell'ultima tornata elettorale, due anni fa, si era ricandidata con la Lega, ottenendo 172 preferenze, che però non erano state sufficienti a farla tornare in consiglio.

Oltre all'attività professionale come collaboratrice commerciale di uno studio professionale e all'impegno politico, Di Biase si dedicava alla famiglia. Era sposata, madre di due figli e nonna di due nipoti. Dai colleghi di partito, un ricordo affettuoso: «Lega Città di Chieti e il gruppo consiliare Lega al Comune di Chieti, affranti per la dolorosa quanto inaspettata notizia, salutano la cara Nicoletta, amica dall'animo generoso e consigliera attenta alle esigenze della sua Chieti e si stringe alla famiglia Di Biase-Simonetti per questa dolorosissima perdita».

Cordoglio anche dall'ex sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che ha affidato a un post su Facebook il dolore per la perdita di un'amica e collega di maggioranza: «Ci sono cose - scrive - che non ti spieghi e non ti aspetti. Ci sono cose che rattristano ancor di più quando capitano a persone a cui vuoi bene». Anche il Comune ha espresso ufficialmente il cordoglio.