Provincia, Anna Elisa Pace consigliera per la Parità di genere. Calisse: «Pronto ad accoglierla e a supportarla»

RIETI - Con decreto ministeriale adottato in data 9 marzo 2021, Anna Elisa Pace è stata nominata Consigliera per la Parità di genere della Provincia di Rieti. In collaborazione con la supplente Paola Serpietri, la Consigliera si occuperà di fornire consulenza giuridica a lavoratrici e lavoratori che subiscono discriminazioni sul luogo di lavoro e di promuovere l'occupazione femminile sul territorio reatino, collaborando anche con imprese ed aziende interessate a finanziamenti a fondo perduto e progetti dedicati alla tutela delle esigenze dei familiari dei dipendenti.

L'ufficio, che sarà operativo in tempi brevissimi, si occuperà della promozione dell'occupazione femminile a tutto campo, garantendo assistenza ed informazioni sulle normative che attualmente interessano i temi della maternità, della paternità, delle discriminazioni in ambito lavorativo e della tutela della parità a tutto tondo, soprattutto alla luce delle recenti novità legislative introdotte dall’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Anna Elisa Pace, è dipende di Acqua Pubblica Sabina, coniugata e madre di due figli, già dirigente sindacale Uil e Ugl e da sempre impegnata nel settore delle pari opportunità, attualmente dirigente sindacale Cgil, ha già dichiarato di sentirsi onorata per la carica ricevuta e pronta a scendere in campo per promuovere sul territorio progetti innovativi e tutele forti e piene. Il Presidente della Provincia Mariano Calisse ha commentato: «Sono pronto ad accoglierla e supportarla nei mesi a venire, certo di una proficua e duratura collaborazione».

