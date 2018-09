La Polizia Locale di Frosinone, recependo le indicazioni del tavolo provinciale sull'ordine pubblico, tenutosi presso la Prefettura di Frosinone e tenuto conto, anche, delle osservazioni formulate dalla Questura, allo scopo di disciplinare in maniera esaustiva la sosta e la circolazione nell’area adiacente il “Benito Stirpe” in occasione delle manifestazioni sportive, ha emesso apposita ordinanza al fine di garantire il sereno svolgimento degli avvenimenti sportivi e il regolare afflusso al Pronto Soccorso.Sono state, quindi, istituite le seguenti misure: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, da quattro ore prima dell’inizio dell’evento sportivo fino a cessate esigenze, in Viale Olimpia (comprensivo sia dell’anello intorno allo stadio sia della strada di collegamento con Via Michelangelo) su ambo i lati, in Via dei Giochi Delfici su ambo i lati, in Via Michelangelo su ambo i lati, in Via Casaleno su ambo i lati nel tratto che collega Via Armando Fabi con Viale Olimpia e nel tratto di strada che parte da Via dei Giochi Delfici (per 100 metri lineari); divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli (eccetto veicoli a servizio degli ambulanti) anche in Via Armando Fabi su ambo i lati nel tratto dalla rotatoria Via Volsci fino alla rotatoria Ospedale, in Via Calvosa (tratto da Rotatoria Via Volsci a intersezione Via Landolfi), lato tribunale, in Via Calvosa ambo i lati (tratto da intersezione Via T. Landolfi fino a ingresso Pronto Soccorso) e in via Fanelli.È inoltre istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, da tre ore prima dell’inizio dell’evento sportivo fino a cessate esigenze, in Viale Olimpia (comprensivo sia dell’anello intorno allo stadio sia della strada di collegamento con Via Michelangelo) su ambo i lati, in Via dei Giochi Delfici, Via Michelangelo (con deroga per i residenti autorizzati dal Comando di Polizia Locale), Via Casaleno nel tratto che collega Via Armando Fabi con Viale Olimpia e nel tratto di strada che parte da Via dei Giochi Delfici (per 100 metri lineari) con deroga per i residenti autorizzati dal Comando di Polizia Locale. Divieto di circolazione anche in Via Valle Fioretta (nel tratto compreso tra la rotatoria dinanzi l’Agenzia delle Entrate e la strada chiusa intersecante Via Michelangelo) e in Via Caravaggio (con deroga per i residenti autorizzati dal Comando), in Via Fedele Calvosa a partire dalla saturazione dei posti auto disponibili. Successivamente alla chiusura, il transito sarà consentito esclusivamente ai veicoli dei residenti e a quelli diretti al Pronto Soccorso per emergenze sanitarie. Divieto di circolazione, infine, in Via Fanelli.È istituito, infine, il senso unico in Via Fabi dalla rotatoria Via Volsci con direttrice di marcia Aeroporto da quattro ore prima dell’inizio dell’evento sportivo fino a cessate esigenze. Obbligo di svolta a sinistra, al termine della partita, per i veicoli in uscita dal parcheggio posto di fronte al tribunale e per i veicoli in uscita dall’Ospedale.