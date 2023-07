Giovedì 20 Luglio 2023, 09:00

Due furti in villa a Supino subiti in pochi mesi, rabbia per una coppia di pensionati che in entrambe le occasioni erano presenti in casa. I due 70enni risiedono in località Ortelle. «La prima volta era qualche mese fa. Eravamo al piano inferiore mentre i ladri probabilmente tre, fra i quali una donna hanno agito indisturbati al piano superiore - raccontano i due anziani - sicuramente sono entrati dal retro. Ce ne siamo accorti quando li abbiamo visti fuggire. Purtroppo non siamo riusciti a vederli in volto perché era buio. Appena siamo usciti di casa per chiedere aiuto abbiamo ritrovato per strada vari oggetti meno costosi della refurtiva che avevano abbandonato. Durante il primo colpo il bottino è stato molto alto in quanto oltre a denaro hanno portato via oro ed oggetti preziosi».

Coppia di pensionati nel mirino dei ladri

Il secondo colpo ieri sera, mercoledì 19 luglio. «Con mia moglie eravamo nel salone. Abbiamo l'antifurto in casa ma ho deciso di lasciare aperta la finestra del bagno. Sicuramente avevano studiato le nostre mosse. Sono entrati da lì. Abbiamo sentito dei rumori ed abbiamo urlato. Inizialmente pensavamo fossero i nostri cani invece poco dopo ci siamo accorti che erano i ladri. Stavolta pensiamo fossero in due. In pratica hanno portato via quello che non erano riusciti a rubare la prima volta. Anche in questo caso siamo andati in strada per vedere se c'era qualche auto o qualcosa di sospetto ma niente, erano a piedi. Anche in questa occasione i banditi hanno lasciato per strada parte della refurtiva tra cui un orologio di valore che probabilmente non hanno riconosciuto. Siamo amareggiati tanti anni di sacrifici e di lavoro persi in due serate. Purtroppo da pensionati non riusciamo a vivere in serenità ed a riposare in modo normale ormai i ladri sono diventati un vero incubo».

Un altro colpo è stato messo a segno in una casa vicina.