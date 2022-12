Martedì 27 Dicembre 2022, 08:34 - Ultimo aggiornamento: 08:36

Ladri scatenati la sera di Natale. Ripulito l'autogrill sulla Sora - Cassino, in territorio di Casalvieri. Colpo poi in una tabaccheria di Picinisco ed un tentativo di furto in un negozio di articoli per la casa a Roccasecca.

In ordine di tempo il primo furto è stato messo a segno intorno alle 22 nel piccolo autogrill che sorge a pochi metri dallo svincolo per Casalvieri. I malviventi hanno disattivato le telecamere esterne e si sono portati sul retro dove vi sono delle grosse vetrate. Le hanno sfondate forse con delle spranghe e sono entrati. Probabilmente per non perdere tempo, hanno portato via gli scaffali con tutti i pacchi di sigarette ed i sigari che vi si trovavano posizionati e sono fuggiti via senza che nessuno si accorgesse di nulla. Il secondo colpo è stato messo a segno poco dopo, intorno alla mezzanotte nella vicina Picinisco. Qui i malviventi (non è escluso che possano essere gli stessi che avevano operato a Casalvieri poco prima) hanno rubato prima un'automobile poi effettuato il furto con scasso nella tabaccheria del paese. Anche in questo caso nel bottino sono finite le stecche di sigarette. Infine a Roccasecca i ladri hanno tentato di forzare l'ingresso di un'attività che vende generi per la casa, ma non sono riusciti a finalizzare il colpo per l'intervento dei carabinieri.

LE INDAGINI

Sono stati avviati gli accertamenti da parte dei carabinieri. A Casalvieri i militari del comandante della stazione Torigo Rossetti hanno effettuato un accurato sopralluogo presso il distributore di benzina e visionato le telecamere di videosorveglianza. Stessa cosa anche a Piconisco e Roccasecca dove sono in corso le indagini anche per valutare se i tre colpi possano essere stati compiuti dalla stessa banda o da più batterie. Intanto cresce la paura per questa escalation di furti sul territorio dopo i numerosi mesi assegno nei mesi di novembre e le prime tre settimane di dicembre.

I TIMORI

La popolazione è esasperata. In tanti sono usciti per festeggiare cenoni e pranzi di Natale lasciando luci e televisioni accese: «Magari pensando che in casa ci sia qualcuno non entrano - ha detto un anziano-. Non sappiamo come difenderci e la paura è tanta». Ed è anche per questo che in alcune zone più isolate e buie qualcuno ha organizzato delle ronde. Dopo i casi di furti e tentativi registrati tra i comuni di Sora, Isola Liri e Castelliri ad inizio mese i residenti hanno organizzato perfino delle riunioni per mettere a punto i dettagli della vigilanza autogestita. «Dopo quello che è successo, abbiamo deciso di scendere in campo in prima persona per salvaguardare la nostra sicurezza, per evitare che qualcuno si intrufoli nelle nostre abitazioni minando la pace e la serenità della famiglia. È per questo che facciamo i turni cercando di garantire il controllo nella nostra zona sia di giorno che di notte», affermano alcuni che vivono in zona Selva dove di episodi se ne sono verificati numerosi negli ultimi giorni. Fatti che turbano e che minano la tranquillità in una zona periferica e scarsamente illuminata. È quella nota come le quattro strade al confine tra Sora, Isola Liri e Castelliri. I controlli delle forze dell'ordine sono stati intensificati, così come accade ogni anno a ridosso delle festività natalizie quando, purtroppo, delle vere proprie batterie di ladri arrivano in zona depredando numerose abitazioni, sia nella Valle del Liri che in quella di Comino.

