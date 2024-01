Foligno, strade: un milione di euro per battere l’incubo buche

FOLIGNO - Un milione di euro per fare manutenzione su alcuni importanti strade comunali. È quanto dispone una delibera della giunta comunale in relazione a interventi di manutenzione straordinaria su vari tratti stradali. Si tratta di importanti strade poiché sono quelle tra le più utilizzati dagli utenti o quelle più importanti per il collegamento con alcune frazioni o borghi. Le strade interessate dalle opere sono: tratto di via del Roccolo; tratto località Casale; tratto in località Pizzale; tratto abitato di Scandolaro; tratto abitato di Casenove; tratto abitato di Volperino; tratto di via dei Villini; tratto di via Budino; tratto di via Spineto; via Volturno; via Frappi; via Lago di Bolsena; tratto di via Sterpete; tratto di via Intermezzi; via Fornaci; tratto di via Santa Maria in Campis; tratto di via Ludovichetti; tratto di via Fiamenga. In base alla situazione stradale globale del Comune di Foligno ed alle varie criticità puntuali di degrado del manto di usura che ricorrono in vari tratti dei tracciati comunali, il Servizio Strade dell’Area Lavori Pubblici ha redatto il progetto esecutivo cui fanno riferimento gli interventi delle strade in oggetto. Tale progetto prevede prevalentemente il rifacimento della pavimentazione stradale, previa rimozione di quella esistente e la messa in opera, in alcuni casi, di manufatti adibiti allo smaltimento delle acque meteoriche. “Ciò che si andrà a realizzare – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Riccardo Meloni – andrà a dare una nuova, e attesa, veste alle strade oggetto di intervento.

Si tratta di una scelta che con il sindaco Stefano Zuccarini e i colleghi di Giunta è stata decisa affinché quelle strade possano essere meglio percorribili innalzando anche i livelli di sicurezza per chi le attraversa. Quanto programmato è frutto di scelte ponderate e del lavoro svolto dai tecnici dell’area lavori pubblici e del servizio strade che ringrazio per la professionalità anche in questo caso dimostrata”. Passando poi alle strade a ridosso del centro storico il vicesindaco ha ricordato che: “nelle scorse settimane sono stati completati i lavori in via de Mille. La strada, come tutti hanno potuto constatare era da decenni in uno stato che necessitava di interventi anche importanti. Ora si può circolare in entrambi i sensi di marcia in maniera confortevole, agile e sicura. Un altra riqualificazione di cui siamo fieri. La città sta cambiando volto”. Rimanendo in tema di manutenzioni , nelle scorse settimane, come aveva annunciato il sindaco Zuccarini era stato fatto ripulire il letto e le sponde del canale dei Molini che da via IV Novembre nell’area di porta Ancona costeggia le secolari mura urbiche del centro storico sino al ponticello di via Gentile da Foligno all’altezza della ‘sede della Vus’ e prosegue intorno agli Orti Orfini a ridosso del Ponte Romano, il ‘parcheggio del Tigre’ e la Torre dei Cinque Cantoni sul fiume Topino.