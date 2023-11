Omicidio Thomas Bricca, giudizio immediato per Mattia e Roberto Toson: processo al via il 2 febbraio

Giudizio immediato per Roberto e Mattia Toson, padre e figlio in carcere con l'accusa di aver ucciso Thomas Bricca nell'agguato al Girone di Alatri avvenuto lo scorso 30 gennaio. Il processo davanti alla Corte d'Assise inizierà il 2 febbraio. l giudizio immediato è un procedimento speciale che porta ad anticipare il dibattimento senza passare per l'udienza preliminare. Il sostituto procuratore Rossella Ricca, titolare dell'inchiesta sull'omicidio, ritiene di avere prove schiaccianti a carico dei due. prove vagliate e condivise per ora dal Tribunale del Riesame che ha respinto la richiesta di scarcerazione. Gli avvocati dei Toson hanno fatto ricorso alla Cassazione, l'udienza è stata fissata per il 19 dicembre.