Sabato 20 Aprile 2024, 08:11 - Ultimo aggiornamento: 09:02

Protagonista la Ciociaria nel nuovo videoclip dei Negramaro. E’ stato girato a Campocatino e porta la firma del regista di Alatri Daniele Tofani. E’ stato proprio lui a proporre la location alla celebre band salentina. Daniele, 38 anni, è anche un musicista d’esperienza inserito negli ambienti della musica. Non è la prima volta che sviluppa collaborazioni con nomi affermati della musica, anche per i Tiromancino scelse i dintorni della Certosa di Trisulti e fece conoscere la provincia di Frosinone anche a Marracash e Luca Carboni. Stavolta, la sua visione artistica lo ha portato fino a oltre 1.800 metri di altitudine ambientando la storia che accompagna il brano in uscita, Luna Piena, e che preannuncia il nuovo album de Negramaro.

IL VIDEO

Il videoclip, prodotto dalla Bad Boss Production, alterna parti filmate in uno studio di registrazione in Germania e altre parti girate a Campocatino. La protagonista è una giovane donna che vive la montagna interpretata da un’attrice romana. Sono invece tutti di Alatri i componenti della squadra che hanno contribuito alla realizzazione del videoclip insieme a Daniele Tofani, che ha curato sia la regia sia la direzione della fotografia. Luca Fiorini è stato primo assistente alla camera e focus puller, Simone Sarra secondo assistente alla camera, macchinista ed elettrico. Tutte giovani ma già esperte leve della cinematografia. Un’impronta professionale che celebra gli splendidi scorci e paesaggi dei Monti Ernici che troveranno un posto d’onore nella produzione di uno dei più famosi gruppi musicali del panorama nazionale e internazionale, con ritorno d’immagine e incentivo turistico per il territorio. Il video è stato girato in un giorno, sabato 14 aprile, e l’uscita pubblica è alle porte.

«Non è la prima volta che le produzioni per cui lavoro scelgono località della provincia di Frosinone come set per le storyline con grande apprezzamento e ne sono orgoglioso - commenta Daniele Tofani -. Io nasco come musicista e poi mi specializzo anche in regia e fotografia. Conosco bene la terra in cui sono cresciuto e ha dei posti magnifici, ricchi di natura, cultura e storia. Negli ultimi dodici anni ho suggerito a diverse band di venire a girare qui. Anche per i Tiromancino è stato scelto un contesto montano, ovvero la pineta davanti all’abbazia di Trisulti. Ed è piaciuto. Ringrazio gli amministratori di Guarcino e il sindaco Urbano Restante in particolare, per aver colto questa opportunità e averci agevolato nell’opera. La nostra presenza è stata accolta con piena disponibilità». Già dai primi contatti, i responsabili della produzione sono stati facilitati nell’accoglienza da Giancarlo Pacitto, coordinatore presso l’azienda della Regione Lazio LazioCrea del progetto grotte di Pastena e Collepardo e Certosa di Trisulti.