I musicisti ciociari della Eko Orchestra nell'olimpo della discografia

La Eko Orchestra entra nella grande famiglia della INRI classic, l’etichetta discografica di musica classica nata dall’unione tra l’etichetta torinese INRI e Warner Music Italy. Ad annunciare il nuovo traguardo raggiunto dall’ensemble di giovani chitarristi ciociari è il suo direttore Angelo Mirantei: “Si tratta di un traguardo importantissimo mai raggiunto nei 18 anni dalla nascita della nostra realtà – commenta il maestro Mirante - Aver firmato un contratto con un'etichetta discografia così prestigiosa, che siamo certi ci darà una notevole visibilità internazionale, è una bellissima opportunità per noi. Abbiamo registrato i nostri brani inediti con molto entusiasmo e condiviso le scelte musicali e orchestrali tutti insieme. Intorno a un'idea abbiamo partecipato alla realizzazione del risultato sonoro investendo ognuno di noi con le proprie esperienze e gusti musicali. Siamo davvero orgogliosi di poter collaborare con la INRI classic”.

Angelo Mirante ha studiato chitarra presso il Conservatorio di Musica Licinio Refice di Frosinone con il maestro Eugenio Becherucci.

Nel 2014 si è laureato in Didattica della Musica con lode presso il Conservatorio ciociaro. Organizzator Festival Internazionale della Chitarra di Castrocielo da quattordici anni, da tredici dirige la Eko Orchestra, il progetto musicale partito nel 2008 e che oggi conta circa 35 elementi, tutti ragazzi tra i 11 e 25 anni, provenienti da diversi Comuni della provincia di Frosinone. Nel 2011 la Eko Orchestra nel 2011 è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura come “gruppo di interesse nazionale”; nel 2022 ha vinto il concorso LAZIOSound 2022, ha aperto il concerto di Max Gazzè in occasione della Festa della Musica 2022 a Roma ed è stata ospite dello Sponz Fest - Coultura 2022 con la direzione artistica di Vinicio Capossela. Nel dicembre 2022 ha realizzato il suo primo videoclip con il singolo “Gitano” presentato da Rainews. Nel 2023 il gruppo ha suonato con Tosca, Daniele Fiaschi, Finaz, Massimo Varini, Pier Cortese, attirando l'attenzione di altri artisti di fama nazionale sia nel campo classico che in quello pop/rock.