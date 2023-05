Anagni, il candidato a sindaco Natalia contro Piazza Pulita: «Mai fatto saluti fascisti, una montatura»

«Sono sconcertato di fronte alla mistificazione messa in atto questa sera da Piazza Pulita su La7 e stupito da come un serio professionista, intellettualmente onesto quale ritengo Corrado Formigli possa essersi prestato a questa montatura. Arrivare a fare il Var sul video di un comizio con tanto di fermo immagine mentre ho il braccio teso verso la piazza per non più di un secondo, per sostenere che abbia fatto un saluto fascista, è falso oltre che offensivo. Per la mia persona, per la mia comunità, per gli anagnini democratici e per la nostra storia antifascista». Lo ha detto questa sera il sindaco di Anagni, Daniele Natalia, dopo il servizio trasmesso da Piazza Pulita su La7 che mostra un video nel quale, dopo un comizio elettorale, porta la mano al petto durante l'inno italiano e poi allunga il braccio per salutare la piazza muovendolo poi da destra a sinistra. Daniele Natalia, sostenuto da una coalizione di centrodestra ha preso il 40% al primo turno di voto, andrà al ballottaggio contro Alessandro Cardinali (ex FdI) che guida un campo civico arrivato secondo.