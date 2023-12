Natale sicuro sulle strade della Ciociaria, duecento persone controllate: segnalazioni e denunce

Sono state 215 le persone identificate e 148 i veicoli controllati dai carabinieri della Compagnia di Sora durante i giorni delle festività natalizie, nell'ambito di un servizio straordinario di prevenzione ordinato dal Comando Provinciale di Frosinone. Ai carabinieri è stato chiesto di vigilare sulla sicurezza delle strade. È stato così che in tre sono dovuti tornare a casa 'a piedì facendosi riaccompagnare da amici o parenti. Un 26enne di origini calabresi è stato scoperto al volante nonostante avesse un tasso alcolemico «di gran lunga superiore ai limiti consentiti»: è stato multato, la patente gli è stata ritirata e la macchina affidata ad un parente sobrio. Invece un 43enne di origini rumene è stato scoperto in giro senza la copertura assicurativa dell'auto, che gli è stata subito sequestrata.

A piedi anche una signora di 60 anni: doveva sottoporsi a visita per la revisione della patente ma non lo ha fatto e non si è mai presentata alla commissione medica; l'auto è stata affidata ad un familiare.

LA DROGA

Quattro persone sono state scoperte con dosi di droga per uso personale e per questo sono state segnalate alla prefettura.

Si tratta du un 21enne di Balsorano, un 21enne di origini marocchine residente a Monte San Giovanni Campano, trovati in possesso di 2,5 grammi di hashish, un 28enne sorano trovato in possesso di tre siringhe già pronte all’uso contenenti stupefacente del tipo eroina. La quarta persona, invece, è stata controllata a Monte San Giovanni Campano mentre era alla guida della sua auto ed è un 36enne di Boville Ernica trovato in possesso di hashish.

Sulla superstrada Sora - Cassino un 52enne di Atina, infine, è stato sorpreso all'altezza di Casalvieri con in auto un coltello di cui era proibito il porto ed uno «sfollagente» telescopico; l'automobilista è stato denunciato per porto di strumenti atti ad offendere.