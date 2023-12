Arpino, accoltellamento al centro di accoglienza: cinque arresti

Violenta lite fra immigrati ad Arpino, nel centro di accoglienza di via Colonna. Due si sono colpiti con armi da taglio. Sul posto 118 e carabinieri della locale stazione. Cinque le persone tratte in arresto. Le indagini sono state rapide ed hanno portato all’individuazione dei responsabili della rissa, sfociata poi nell’accoltellamento. In corso ulteriori accertamenti per comprendere le cause che hanno determinato l’episodio.

