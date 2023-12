Assalto alla cassa della pompa di benzina, ladro in fuga a mani vuote

Assalto al benzinaio nella notte. Un malvivente ha fatto saltare la cassa del distributore automatico posizionato all’interno della pompa di benzina lungo la superstrada Sora-Cassino in territorio di Fontechiari. La cassaforte non è riuscita ad aprirla ed è dovuto fuggire via a mani vuote. Sul posto i carabinieri della stazione di Alvito che hanno avviato immediatamente tutti gli accertamenti. Utili potrebbero essere le telecamere di videosorveglianza. Non è la prima volta che accade. Solo pochi mesi fa lo stesso distributore era stato preso di mira da altri malviventi.

