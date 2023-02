Lutto a Giuliano di Roma, il consigliere Roberto Di Pofi muore a 48 anni

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 febbraio, l’estremo saluto al consigliere di Giuliano di Roma Roberto Di Pofi, presidente del circolo cittadino di Fratelli d’Italia. La chiesa della Madonna della speranza ha accolto l'immenso dolore di familiari e cari per l’improvvisa scomparsa del 48enne. Lascia una compagna, un figlio, una famiglia già colpita nel febbraio 2021 dalla perdita di sua madre Valeria.

Nei giorni scorsi il consigliere Di Pofi aveva accusato una forte bronchite ed era andato a farsi visitare, ma purtroppo le sue condizioni si sono aggravate e si è spento l’altro ieri all’ospedale San Camillo Forlanini di Roma. A dirsi addolorato il neo consigliere regionale di FdI Daniele Maura, suo compagno di scuola, amico di infanzia e alleato politico.

«Lo avevo visto l'ultima volta circa un mese fa - racconta Maura, già candidato sindaco e consigliere di Giuliano di Roma - quando mi portò i moduli dei tesseramenti di Fratelli d'Italia e sentito solamente quattro giorni fa per chiedergli se avesse organizzato i rappresentanti di lista nei seggi. Mi rispose “Non sono in condizioni, sono in ospedale per dei controlli, ho una strana bronchite che non passa ma almeno a votare vorrei venire e se non posso venire al seggio posso votarti in ospedale?” Ed invece, proprio il giorno della mia vittoria sei andato via».