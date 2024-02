Morto l'ex consigliere comunale Mariano Pennacchia, cordoglio in città

La città di Ferentino in lutto per l'improvvisa scomparsa dell' ex consigliere comunale del PD, Mariano Pennacchia di 68 anni. Pensionato ha dedicato una vita alla crescita della suo quartiere di riferimento, la Cartiera. Lascia la moglie e due figlie. Tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia da Ferentino e da tutta la ciociaria dove Mariano Pennacchia era molto conosciuto. Il primo a dare la triste notizia è stato l'ex sindaco ed ex presidente della provincia Antonio Pompeo con il quale lo legava una lunga e sincera amicizia. Cordoglio da tutti il mondo politico di Ferentino. «Una brutta notizia per la città di Ferentino- ha spiegato il sindaco Piergianni Fiorletta- sapevamo che stava male ma non ci aspettavamo questa triste notizia. Qualche mese fa ho avuto modo di riceverlo nel mio ufficio e come sempre è stata una bella chiacchierata. Mariano è stato il classico esempio di amore incondizionato per la propria città in particolare per la sua zona la Cartiera. Un esempio di come veramente si servono le istituzioni. A nome di tutta l'amministrazione e la città esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia».

