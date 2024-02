Morolo in lutto, morto a 53 anni il consigliere comunale Massimo Misercola

L'intera comunità di Morolo sotto shock ed in lutto. Oggi si è spento infatti ad appena 53 anni il consigliere comunale di minoranza, Massimo Misercola. Era stato eletto nel 2019 con la lista Morolo Futura. È morto dopo una lunga malattia all' ospedale di Cassino. Ha lottato come un leone contro un brutto male che lo aveva colpito da qualche anno. Malgrado ciò quando poteva non faceva mancare la sua presenza in consiglio. Grande sportivo, amante del calcio e della corsa, lascia la moglie Annarita e tre figli. I funerali domani - 2 febbraio - alle 15 nella chiesa Santa Maria Maggiore a Morolo. Alla famiglia il cordoglio dell' amministrazione comunale guidata da Gino Molinari,della sua lista e di tutto il consiglio comunale oltre a quello di tutto il paese dove era molto conosciuto.

