Pontecorvo, esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio: il ferito lieve: «Sto bene, tranquillizzo tutti»

L'incendio in uno dei laboratori e poi un boato. Incidente in una fabbrica di fuochi d'artificio a Pontecorvo poco dopo le 11.55 di oggi, 15 febbraio. È successo in località San Cosma e Damiano: sul posto i soccorsi, vigili del fuoco, carabinieri e 118.

Non ci sono stati feriti gravi, uno dei proprietari è finito in ospedale per accertamenti dopo lievi ustioni. Nel pomeriggio ha detto: "Sto bene, ringrazio e tranquillizzo tutti".