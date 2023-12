Venerdì 29 Dicembre 2023, 07:37 - Ultimo aggiornamento: 30 Dicembre, 18:27

La moglie lo lascia per un altro uomo e il marito si trasforma in uno stalker. A seguito dei comportamenti persecutori messi in atto nei suoi confronti, la donna, una 43enne di Frosinone, è stata costretta a presentare denuncia per maltrattamenti e stalking. Per tali reati adesso il coniuge è finito sotto processo. La vicenda che ha coinvolto la casalinga risale a qualche tempo fa quando nella sua vita era arrivata un'altra persona che le aveva fatto di nuovo battere il cuore. La casalinga però ha sempre sostenuto che il rapporto con il marito si trascinava stancamente già da molto tempo e che l'uomo che l'aveva fatta di nuovo sentire viva ed importante le aveva dato soltanto il coraggio di troncare quel matrimonio che era già a pezzi. Ma quando la 43enne si è presentata davanti al marito dicendogli che tra loro era finita e che le loro strade si sarebbero divise per sempre, il coniuge, un impiegato di 55 anni, anche lui residente nel capoluogo ciociaro, avrebbe iniziato a minacciarla e ad aggredirla anche fisicamente.

Continua a minacciare la ex nonostante il braccialetto anti stalking, scatta l'obbligo di dimora

Secondo gli elementi raccolti dagli investigatori della procura il marito, che non aveva affatto accettato quella separazione, aveva messo in atto una condotta persecutoria che aveva generato nella ex un forte stato di ansia e paura per la sua incolumità fisica e quella del partner.

L'impiegato era arrivato anche a minacciare di morte il compagno dicendogli che gliel'avrebbe fatta pagare cara. Identiche parole le usava anche nei confronti della moglie Una volta incontrandola per la strada insieme ad una amica aveva iniziato ad insultarla ed a malmenarla E siccome l'amica aveva cercato di sedare gli animi aveva aggredito anche lei.

L'OSSESSIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma non è tutto: all'insaputa della ex, l'impiegato aveva installato delle telecamere all'interno dell'abitazione per poter spiare ogni movimento della moglie e del rivale in amore. In questo modo poteva controllare la coppia h24. Il presunto stalker a detta della vittima la controllava anche tramite i social. Ovviamente per poter contattare la moglie si presentava sotto un falso profilo. Per non parlare delle centinaia di messaggi che la donna riceveva quotidianamente su Whatssapp a tutte le ore del giorno e della notte. Si trattava di messaggi dal contenuto minaccioso ed ingiurioso volti soprattutto a denigrare la figura del nuovo compagno. Una situazione che a lungo andare ha portato la donna a rivolgersi negli uffici della procura e presentare denuncia nei confronti dell'ex marito che le stava rendendo la vita impossibile. A conclusione delle indagini l'impiegato, che va detto, ha sempre respinto ogni accusa, è finito sotto processo.L'uomo sarà rappresentato dall'avvocato Pietro Polidori. Spetterà adesso al legale difensore dimostrare l'infondatezza delle accuse mosse dalla ex moglie. La donna piuttosto agguerrita, e per niente disposta a mediare con l'ex, è intenzionata a salire sul banco dei testimoni per raccontare davanti al giudice di tutte le angherie ed i soprusi che ha dovuto sopportare nel corso degli anni da parte dell'ex marito, un uomo che si era rivelato violento e anaffettivo.