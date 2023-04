Lite e botte alle case popolari, spunta anche una pistola

Lite, botte e persino una pistola che sarebbe stata usata per minacciare i presenti. E' accaduto questa sera, 25 aprile, intorno alle 20,30 nel complesso di case popolari in via Marittima, nei pressi del Parco Matusa a Frosinone.

Sono intervenuti il personale della Polizia di Stato con l'equipaggio di una "volante" e quello dell'Ares 118. Gli accertamenti al momento sono ancora in corso. Non si sa ancora se ci sono o meno dei feriti.