Allarme per un'impiccaggione, ma era una trappola dei detenuti: scoppia rivolta nel carcere di Cassino

Caos nel carcere di Cassino: i detenuti inscenano una impiccagione, poi scoppia la rivolta. E' successo ieri sera verso le ore 20 quando è scattato l'allarme perché un detenuto stava tentando il suicidio impiccandosi, ma era una trappola. I detenuti ne hanno approfittato per creare disordine e prelevando al personale di polizia penitenziaria alcune chiavi del reparto dove erano ubicati. Solo dopo l'intervento di vari unità - compreso quelli del nucleo provinciale traduzioni di Frosinone- e l'intervento del direttore in missione , dopo le ore 21 circa, non riuscendo i detenuti nel loro intento - la calma è ritornata in tale istituto.

La Fns Cisl Lazio esprime gratitudine al personale tutto intervenuto ed al personale coinvolto- alcuni hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. Per il sindacato occorre «compensare la forte carenza di organico - presente in tutta la provincia di Frosinone - come registriamo negli Istituti della CR Paliano - CC Frosinone e CC Cassino, è necessario intervenire sull’organizzazione del servizio all’interno degli istituti e mettere mano alle norme relative all’Ordinamento Penitenziario ed al codice penale».