Frosinone, election day a giugno. Europee, la Lega schiera Abbruzzese. Comunali, sfide in 38 centri

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri contiene anche le date delle elezioni europee e comunali: la chiamata al voto per i cittadini scatterà nei giorni 8 e 9 giugno, sabato e domenica. In Ciociaria la tornata delle amministrative coinvolgerà trentotto centri su 91. Quelli più grandi che saranno teatro delle contese sono Cassino, Veroli, Isola del Liri, Paliano e Ceprano. Soltanto nei primi due, gli unici della lista che contano oltre 15mila abitanti, è previsto l'eventuale turno di ballottaggio.

Gli altri comuni in cui si voterà per scegliere sindaco e consiglieri sono: Acuto, Arnara, Ausonia, Broccostella, Casalvieri, Castelliri, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Falvaterra, Fontechiari, Gallinaro, Giuliano di Roma, Morolo, Pescosolido, Piglio, Posta Fibreno, Ripi, Rocca d'Arce, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, San Vittore del Lazio, Settefrati, Strangolagalli, Vallemaio, Vallerotonda, Vico nel Lazio e Villa Santo Stefano.

Si tratta soprattutto di paesi sotto le tremila anime e in cui il verdetto sarà scritto al primo turno. Quasi ovunque sono già iniziate le grandi manovre per formare liste e individuare gli aspiranti alla fascia tricolore.

Qualche certezza in più, invece, c'è sul fronte delle candidature all'Europarlamento. La Lega è pronta a schierare Mario Abbruzzese, ex presidente del Consiglio regionale. C'è attesa per le mosse di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Pd. Tra i dem, quindici anni dopo, potrebbe tentare di nuovo la strada verso Strasburgo Francesco De Angelis, da diversi mesi salito ai vertici regionali del partito.