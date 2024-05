Riaperta al traffico piazza del Popolo: disagi per un'auto parcheggiata in mezzo alla strada

Qualche disagio e molte ironie tra i passanti e sui social per la riapertura alle auto di piazza del Popolo a Latina nel tratto che faceva parte dell'isola pedonale. Questa mattina quando gli addetti del Comune hanno rimosso le transenne la polizia locale ha constatato che un'auto era parcheggiata in divieto proprio in mezzo al varco di accesso alla piazza, cosa che avvenva regolarmente davanti alle fioriere dell'area pedonale e poi, impunemente, davanti alle transenne in queste ultime settimane.

Dopo aver apposto la multa sul parabrezza (poco meno di 30 euro la sanzione) la polizia locale nell'impossibilità di raggiungere il proprietairo hanno chiamato un carro attrezzi per rimuovere la Jeep Renegade bianca. C'è voluto del tempo, mentre i passanti ironizzavano su quell'auto "abbandonata" al cemtro della carreggiata proprio lì dove la pista ciclabile attraversa la strada.