Frosinone, altro ko amaro: ora resettare e ripartire. DiFra carica: «Serrare i ranghi, chi può dare di più lo faccia»

Per cercare di cancellare in fretta dalla testa la bruciante sconfitta di Torino contro la Juventus servono carattere e maturità. Ma non è facile dopo aver sfiorato l'impresa contro la Signora dalle tre stelle sul petto e visto sfumare all'improvviso, all'ultimo secondo, un punticino che sarebbe stato oro colato. Non è semplice soprattutto per una squadra imbottita di giovani come quella del Frosinone.

Ora, però, l'imperativo è metabolizzare la doccia gelata piombata addosso per il gol di Rugani e resettare al più presto, mettendosi alle spalle gli ultimi due mesi che si sono rivelati ingenerosi per i canarini (dieci ko in tredici match).

Serve rigenerare corpo e mente, ritrovare fiducia e fare quadrato sulle certezze, quelle che nella prima parte di campionato hanno spinto i canarini fino a metà classifica. Questo anche di fronte alle avversità, agli episodi sfavorevoli, con la dea bendata che, almeno in questo periodo, non ne vuole sapere di vestire i colori giallazzurri. Lo si è visto più di una volta: basterebbe contare le infinite occasioni da gol non tramutate in gioia, non solo per mancanza di cinismo e praticità, oppure tutte le volte che i giallazzurri hanno pagato a caro prezzo ogni minima indecisione. Non è accaduto soltanto contro Milan e Roma. E' successo anche all'Allianz Stadium, ironia della sorte quando l'attacco è tornato a pungere e mister Di Francesco ha cambiato modulo dando maggiore sostanza alla mediana per assicurare più copertura alla difesa. E' capitato di nuovo, nonostante l'ennesima buona prestazione.

Non a caso mister DiFra, consapevole del momento delicato, nel dopo gara di Torino ha insistito su un concetto ritenuto fondamentale. «Bisogna ripulirsi immediatamente» ha sottolineato. Come a voler dire: serve liberarsi delle tossine, delle delusioni e delle recriminazioni. «La squadra esprime tanto, mette in campo tanta voglia, ma poi alla fine non viene ripagata - ha commentato -. Come in altre occasioni ci prendiamo i complimenti, ma vorrei raccogliere dei punti. Non meritiamo questa serie di sconfitte. E' arrivato il momento di serrare i ranghi sia sotto il profilo psicologico sia in campo. Io conosco solo una strada: lavorare per migliorare». Non solo questo, però. «Chi può dare di più è ora che lo faccia, anche durante gli allenamenti della settimana» ha aggiunto.

Sudare sodo e sgombrare la mente dalle amarezze per ritrovare rabbia e massima concentrazione. Questa la strada indicata dal tecnico. Ricaricarsi, dunque, per affrontare al meglio il mini campionato alle porte e per provare a respingere il ritorno delle rivali invischiate nella lotta salvezza. Tempo ce n'è, ma bisogna tornare a ruggire. Il Frosinone riparte da un margine di vantaggio di tre punti sulla zona rosa, ma già dalla sfida interna di domenica con il Lecce sarà vietato sbagliare. Sarà l'inizio di una serie di finali, con cinque scontri diretti (tre in casa) da non fallire per continuare a inseguire il sogno.