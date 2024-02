Frosinone, contro la Juve sconfitta che brucia: ko nel recupero, 3-2

Dalla possibile impresa alla sconfitta dal sapore amarissimo. Il Frosinone gioca, riesce a ribaltare il risultato e a spaventare la Juve, ma poi subisce il gol del ko all'ultimo secondo. A Torino finisce 3-2 per i bianconeri al termine di una gara vivace e sempre in bilico. Una battuta d'arresto che brucia in casa giallazzurra, soprattutto per quanto visto in campo. Gli uomini di Di Francesco, attenti e ordinati, avrebbero meritato quanto meno il pareggio.

La Juve passa al primo affondo: al 2' McKennie serve in area Vlahovic che di sinistro a giro trafigge Cerofolini, schierato al posto di Turati.

Il Frosinone reagisce e al 14' raggiunge il pareggio con Cheddira, che di testa piazza la sfera sotto l'incrocio su assist di Zortea. Passano pochi minuti e i canarini trovano la via del vantaggio: azione personale di Harroui, servizio in profondità per Brescianini, il quale di di sinistro batte ancora l'estremo difensore dei padroni di casa. La Juve non ci sta e 5' dopo ristabilisce la parità, ancora con Vlahovic, quasi un'azione fotocopia del primo gol.

Nella ripresa le squadre sono più accorte, la gara è meno spettacolare e più tattica. Dopo qualche occasione da una parte e dall'altra, al 94' la Juve passa per la terza volta con Rugani sugli sviluppi di un corner. Finisce così. Per i giallazzurri un'altra sconfitta dopo una buona prestazione, ancora una volta condita anche da un po' di sfortuna.