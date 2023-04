Giusi Marotta, criminologa del caso Mollicone ferita in un incidente: è finita con l'auto contro un muro

È rimasta coinvolta in un grave incidente stradale la criminologa ed avvocata Giusi Marotta, assistente del pool del professor Carmelo Lavorino nel proceso per l'omicidio di Serena Mollicone. La professionista, residente a Cassino, la scorsa notte è rimasta ferita nel violento impatto avvenuto alle porte del paese di Sant'Elia Fiumerapido.



La sua Citroen C3, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Cassino e della polizia locale di Sant'Elia, è finita contro un muro. L'avvocata è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed ha riportato gravissime ferite. È stata trasferita in codice rosso all'ospedale "Santa Scolastica" di Cassino dove è stata operata d'urgenza e successivamente elitrasportata a Roma.

L'avvocato Giusi Marotta era una delle consulenti della famiglia Mottola durante il procedimento di primo grado dove gli imputati sono stati giudicati non colpevoli.