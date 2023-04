Mercoledì 5 Aprile 2023, 08:46 - Ultimo aggiornamento: 08:57

Mezz'ora di follia per un selfie: stesi sulla via Casilina e zigzagando tra le auto in transito con un monopattino. Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno immortalato le scene di follia vissute domenica sera, intorno alla 21, a Piedimonte San Germano, nei pressi del semaforo. Ora quei frame sono all'attenzione dei carabinieri, che ieri hanno eseguito l'acquisizione. L'obiettivo è arrivare all'identificazione per poi inviare una dettagliata informativa alla magistratura competente. Nel video si vedono 4 ragazzi e 2 ragazze: le immagini sono nitide e li mostrano mentre si siedono al centro della strada, pronti a scattare via all'arrivo delle auto. A vincere la sfida è chi si alza per ultimo, evitando l'impatto con le macchine in transito. Il tutto, ripreso dai telefonini e poi caricato sui canali social. Un altro è immortalato con un monopattino.



A lanciare l'allarme, nella serata di domenica, è stato un ragazzo di Piedimonte dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di alcuni passanti. «La dinamica di quanto scritto sui social è stata perfettamente ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, ora tutto nelle mani dei carabinieri», ha spiegato il sindaco Gioacchino Ferdinandi. Quello messo in atto dai giovani domenica sera rientrerebbe nelle cosiddetta "Blackout challenge" (una sfida a replicare e filmare gesti estremi da ricondividere sul profilo personale). «Mi sento di ribadire un appello non solo alle famiglie, ma a tutti coloro che utilizzano socialnetworks: chiunque venga a conoscenza di questi gesti deve immediatamente denunciare alle autorità competenti poiché la semplice condivisione sui social rischia di ottenere l'effetto opposto», ha concluso il primo cittadino Ferdinandi.

Vincenzo Caramadre

