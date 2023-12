Il generale Vannacci mercoledì presenta il suo libro ad Anagni, è polemica

Il generale Roberto Vannacci, autore del controverso libro "Il mondo al contrario", sarà ad Anagni mercoledì prossimo, 6 dicembre, alle 17, nella Sala della Ragione del palazzo comunale, per presentare il suo libro. Un evento organizzato dall’Accademia Bonifaciana, con il placet dell’amministrazione comunale che ha concesso l'uso della Sala della Ragione. Una notizia che arriva proprio nelle ore in cui il generale, dopo le polemiche che hanno contraddistinto l'uscita del libro (polemiche che hanno contribuito al successo del libro, che è stato per mesi uno dei più venduti in Italia), è stato nominato Capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri del comando operativo dell’esercito.

Come noto, il libro del generale ha scatenato roventi polemiche soprattutto per le posizioni molto conservatrici del suo autore a proposito di temi come i gay, le famiglie omosessuali, il riconoscimento della cittadinanza italiana agli immigrati.

Polemiche che ad Anagni sono state in queste ore rinfocolate dall'annuncio dell'arrivo del generale. Tra gli altri, a farsi sentire è stato il collettivo Ugualmente, che ha chiesto all'amministrazione comunale cittadina di esprimersi al riguardo. Mentre il circolo locale di sinistra italiana ha detto che “questa città questo tipo di narrazione non lo merita affatto”.