Vannacci presenta il suo libro alle Terme dei Papi di Viterbo, Arcigay: «Evento dannoso»

Il libro di Roberto Vannacci verrà presentato nella giornata di oggi alle Terme dei Papi. L’evento a prenotazione da tutto esaurito. Un successo per gli organizzatori. Ma in scia a questo annuncio, arrivano anche le polemiche. A sollevarle è Arcigay Viterbo, l’associazione che si batte per i diritti civili, ha espresso una forte opposizione. Gli attivisti si scagliano contro la presentazione del volume “Il mondo al contrario” bollandola come «biasimevole e socialmente pericolosa». Il volume, dicono da Arcigay, pone in essere una «discriminazione e una marginalizzazione patologizzante delle minoranze (oltre che di quelle etniche, e del genere femminile); una visione inaccettabile da ogni punto di vista - si legge nella nota - Se da una parte comprendiamo come per scrivere un libro non sia necessario essere informati sull’argomento di cui si parla, dall’altra ci teniamo a sottolineare come la diffusione di informazioni come quelle di Vannacci, possa rappresentare un pericolo per la salute della comunità e degli individui che ne fanno parte».

E continuano: «Riteniamo altamente criticabile la scelta di Umberto Fusco, politico navigato ed ex ufficiale dell’Esercito, che ha voluto questo evento.

Questa decisione rischia di incontrare le frange più ignoranti della società, meno capaci di spirito critico».

Tuttavia l’associazione annuncia di non avere in programma alcuna forma di protesta: «Nonostante la nostra opposizione all’evento, abbiamo scelto di non organizzare alcuna contro-manifestazione. La nostra pacifica protesta sarà quella di continuare con la normale programmazione dello sportello Anti Discriminazione e Ascolto attivo da oltre un anno presso la sede locale dell’Arci. Crediamo si debba rispondere con la dedizione a una giusta causa, con la lotta ai pregiudiz. Non contribuiremo ad alimentare una sterile bagarre che rischia soltanto di aumentare la visibilità di una iniziativa così poco utile e dannosa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA