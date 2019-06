© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laura Aramini, già segretario Ciu per la provincia di Frosinone, è stata eletta membro dell'assemblea nazionale e commissario per la regione Campania.E quanto deciso nel corso del congresso nazionale della Ciu-Confederazione italiana di unione delle professioni intellettuali, che si è svolto a Roma.Nell’ambito dei lavori sono state tracciate le linee guida delle attività per i prossimi cinque anni: area quadri e area professioni autonome. «In merito ai quadri - commenta l’avv. Aramini a margine del congresso - ritengo che, seppur la categoria è configurata dalla L. 190/1985 , sia comunque necessario sviluppare ogni azione atta a salvaguardare la categoria nei luoghi di lavoro e ogni iniziativa tesa ad accrescere le tutele e le prerogative. Il nostro impegno come Confederazione sarà determinato anche dalla richiesta sempre più incisiva di tavoli di contrattazione separati, ove poter trattare delle specificità delle problematiche di lavoro della categoria Quadri».Poi ha aggiunto: «Relativamente alle professioni autonome , sancite dalla legge 4/2013, sempre più deboli in questo Stato, il nostro lavoro verterà in sede legislativa, nazionale ed europea, a convergere azioni tese alla tutela della categoria sia nelle remunerazioni del lavoro effettuato, con particolare riguardo alla difesa del diritto “all’equo compenso”, sia nel godimento delle garanzie sociali di welfare in condizioni di parità rispetto alle categorie di lavoro dipendente».