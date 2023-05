Venerdì 5 Maggio 2023, 08:49 - Ultimo aggiornamento: 08:53

Per il Frosinone, dopo l'impresa della terza scalata in Serie A e con la sfida al primato assoluto ancora aperta, si comincia a parlare di programmazione per il futuro. Chi tra gli attuali protagonisti della promozione proseguirà la sua avventura in giallazzurro anche nella massima serie? Dirlo oggi è a dir poco prematuro. Si può partire però da alcune certezze che riguardano le scadenze contrattuali ed i giocatori in prestito che a fine giugno dovrebbero tornare nelle società di appartenenza e che sono la stragrande maggioranza dei componenti la rosa della prima squadra.

Chiaramente la squadra, per affrontare la massima categoria con ambizioni di salvezza, dovrà comunque essere rinforzata ed il destino dei giocatori, anche di quelli con scadenza a lungo termine, non è sicuramente scontato. Partiamo reparto per reparto con il vedere le situazioni contrattuali.

DIFESA

Un reparto composto da quasi tutti giocatori in prestito che a fine giugno 2023 dovrebbero rientrare nelle rispettive società. Al Sassuolo il portiere Stefano Turati e poi Fabio Lucioni, Ilario Monterisi e Gianluca Frabotta al Lecce. Scade anche il prestito di Ravanelli dalla Cremonese, mentre Mario Sampirisi dovrebbe tornare a Monza. Sono invece in scadenza i contratti di Matteo Cotali e del secondo portiere Giuseppe Marcianò. Scadenze più lunghe le hanno invece Anthony Oyono (giugno 2024), Przemyslaw Szyminski (giugno 2025) e Sergio Kalaj (2026). Alcuni di questi giocatori avevano già conquistato lo scorso anno la Serie A con le rispettive squadre, non trovando poi certezze di impiego nella massima serie. Potrebbe quindi riprovarci in maglia giallazzurra Ravanelli, la cui squadra (Cremonese) è ad un passo dalla retrocessione.

Anche Lucioni, che pure ha interessi personali a Lecce, non disdegnerebbe di portare la fascia di capitano in Serie A con il Frosinone, ruolo che la società sicuramente gli riserverebbe anche nella massima categoria. Turati, portiere rivelazione della categoria, potrebbe trovare mercato interessante al piano di sopra. Bisognerà attendere anche le vedute sia del Frosinone che del Sassuolo. Si sa che nell'allestire una squadra importante l'asse portiere-regista-attaccante centrale è fondamentale e su questi ruoli il Frosinone cercherà sicuramente di costruire una squadra competitiva per la salvezza.

CENTROCAMPO

Nella fascia mediana si parte dalla sicurezza Boloca, che è del Frosinone fino al 30 giugno 2025. Si sa però che il giocatore è appetito da molte società di A, ma la promozione del Frosinone potrebbe garantire al regista canarino minuti e visibilità anche al piano di sopra, cosa fondamentale per un giocatore ancora in crescita. Certo tutto dipenderà dal tenore della eventuale offerta che riceverà la società canarina, ma difficilmente Angelozzi si sbarazzerà del suo "pupillo", se non a peso d'oro. E' in scadenza Marcus Rohdén ed hanno invece contratti fino al 2024 Karlo Lulic, Luca Garritano, Federico Gelli e Kalifa Kujabi. Scade a fine giugno anche il prestito di Kone che dovrebbe rientrare a Torino.

ATTACCO

Se a centrocampo dovrà essere fatto un corposo lavoro per definire molte situazioni e puntellare il reparto, analogo discorso vale per l'attacco. Samuele Mulattieri (Inter) e Luca Moro (Sassuolo) il primo luglio torneranno ad essere delle rispettive società. Soprattutto per il primo la partita è però aperta, anche se il giocatore ha ricevuto dalla stagione in maglia canarina un notevole apprezzamento che il club milanese vorrebbe poter sfruttare. Certo è che il giocatore questa volta nella massima serie vorrà rimanerci e possibilmente avere la certezza di poterlo fare con un discreto minutaggio.

Il Frosinone potrà invece veder garantita la permanenza di un altro grande protagonista della scalata, Giuseppe Caso, sotto contratto con il club canarino fino a tutto il giugno 2025, così come per Gennaro Borrelli la società di viale Olimpia farà valere sicuramente la clausola contrattuale per trattenerlo dopo il prestito condizionato dal Pescara. Rimane tesserato del Frosinone Jaime Baez, acquistato lo scorso gennaio, mentre scadono nel 2024 gli accordi contrattuali di Bidaoui ed Insigne. Bocic dovrebbe rientrare a Pescara a fine giugno. Da ultimo ma non per ultimo Fabio Grosso: la sua permanenza a Frosinone, stando alle dichiarazioni della vigilia, appare oggi più che scontata.