Frosinone, anziana si ritrova in casa un ladro salito dal balcone e viene rapinata

Una pensionata di 78 anni è stata rapinata nella sua casa di via dei Lari, nella parte bassa di Frosinone. A mettere a segno il colpo all'alba è stata una persona che attraverso una scala appoggiata ad una parete

esterna ha raggiunto la finestra della camera in cui l'anziana dormiva su un divano. Stando al racconto fatto dalla vittima ai carabinieri della compagnia di Frosinone, si è svegliata sentendo bussare alla finestra ma oltre i vetri non c'era assolutamente nulla. Appena aperta la finestra per controllare intorno alla casa è balzato



dentro il rapinatore che si era acquattato sulla scala. Aveva il volto semi nascosto da un cappellino e calzava un paio di occhiali scuri. Una volta all'interno ha minacciato la signora intimandole di non gridare, ha rovistato nei cassetti, preso gli oggetti di valore al loro interno. Poi si è fatto indicare la stanza del figlio che era appena uscito di casa per andare a lavorare in una fabbrica della zona industriale. Il rapinatore ha frugato anche lì, preso e messo in tasca dei monili. Poi è fuggito, passando questa volta dalla porta principale. Una volta rimasta sola, la pensionata ha telefonato al figlio che ha dato l'allarme ai carabinieri.