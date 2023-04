Ancora furti di marmitte catalitiche alla stazione di Ferentino

Ancora furti di marmitte catalitiche nelle aree limitrofe alla stazione di Ferentino. Dopo l'ondata della scorsa settimana dove erano stati almeno sei i casi segnalati, nelle ultime ore si sono verificati altri due furti denunciati dai pendolari. La notizia è stata diffusa dai proprietari delle auto danneggiate sui social network suscitando rabbia ed indignazione tra i cittadini. Secondo indiscrezioni la banda dei ladri di marmitte catalitiche non è escluso possa arrivare in treno dal Sud Italia, ruberebbe per ricavare polvere preziosa contenuta all'interno e poi fusa e rivenduta. Indagini in corso da parte dei carabinieri.