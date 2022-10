Domenica 23 Ottobre 2022, 10:03

«Anche la fontanella non canta più». Così un residente del centro storico di Frosinone accende i fari sul degrado e il senso di abbandono che caratterizza la parte più antica del capoluogo. La signora Aurora Veloccia abita in pieno centro e qualche giorno fa nel passeggiare per le vie del borgo più antico è inciampata camminando lungo le strade di questa parte di città riportando danni alle costole.

Un fatto che l'ha spinta a scrivere una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli: «Signor sindaco - riferisce Aurora - totale abbandono, deprimente degrado e lenta agonia sono i primi tre sostantivi ed attributi che mi vengono in mente quando vedo e penso al centro storico di Frosinone che, per definizione, dovrebbe essere l'emblema stessa della città. Le sue radici, la sua storia nascono e sono custodite qui. A Frosinone, invece, è una zona fantasma, surreale e triste ormai da troppi anni. Anziché tutelarla e valorizzarla questa parte di Frosinone è stata abbandonata al degrado da amministrazioni sciatte ed approssimitive degli ultimi anni».

Quindi la signora, allegando anche una serie di foto, entro nello specifico: «Decine di negozi chiusi, palazzi con facciate fatiscenti, strade dissestate, pavimentazioni sconnesse, tombini che fanno da gradino killer che provocano cadute come quella accaduta anche alla sottoscritta! Io me la sono cavata con l'incrinatura di un paio di costole ma in molti sono finiti in ospedali con braccia o gambe rotte. Onestamente chiedo: non le sembra sia giunta l'ora di intervenire? Quanti sindaci dovranno passare per la città prima di vedere un risultato? Non crede che il centro storico meriti una priorità assoluta? Nel centro storico tutto fa tristezza ed anche la fontana (quella all'angolo tra via Fratelli Bracaglia e via Maccari, ndr) che metteva allegria con la voce dell'acqua si è ammutolita e non canta più! Sindaco mi auguro che lei prenda a cuore questa situazione e si attivi al più presto affinché tra qualche anno si possa dire che lei sia stato un bravo sindaco».

L'amministrazione Mastrangeli, così come quella Ottaviani, ha anche previsto una delega specifica per il centro storico (l'assessore è Danilo Magliocchetti) proprio per aumentare l'attenzione verso questa parte di città. Una zona che attende anche opere pubbliche (dal nuovo teatro Vittoria, alla riqualificazione dei Piloni e di Largo Turriziani) e che grazie alla movida è tornata ad essere più viva. Ma spesso è l'ordinario che lascia a desiderare: la sporcizia, i palazzi e i locali decadenti (qui occorrerebbe mettere a punto il piano decoro per spronare i proprietari, ndr), la pavimentazione dissestata, i ruderi abbandonati. Su questi aspetti c'è ancora molto da lavorare.