Degrado nel perco di via Flavio Silicone a Roma

Il parco su via Flavio Silicone è attualmente in uno stato di degrado assurdo: bottiglie di birra lasciate abbandonate ovunque, sporcizia e degrado ovunque si guardi. I cittadini, stufi di questa situazione, hanno deciso di alzare la voce e denunciare questa vergognosa condizione.

Il parco è rimasto invaso da bottiglie di birra vuote, che sono state lasciate lì senza nessun rispetto per l'ambiente o per chi frequenta il parco. I residenti della zona sono indignati e hanno deciso di agire.

Una lettera protocollata è stata inviata al Comune, chiedendo un intervento immediato per ripristinare la pulizia e la bellezza del parco.

Commenta un residente: "Noi cittadini ci siamo organizzati per organizzare una pulizia straordinaria del parco e per sensibilizzare gli abitanti del quartiere sull'importanza di mantenere pulito e curato il luogo in cui viviamo. Il parco su via Flavio Silicone è un importante spazio verde per la comunità, ma al momento è diventato un luogo di degrado e abbandono. È fondamentale che l'amministrazione comunale prenda delle misure per risolvere questa situazione e ristabilire la bellezza del parco, affinché possa essere goduto da tutti in modo sicuro e piacevole. La pulizia e il rispetto dell'ambiente sono fondamentali per la qualità della vita di tutti i cittadini, e è responsabilità di ognuno di noi preservare e proteggere i luoghi comuni."