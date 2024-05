Roma, stazione Termini. I clochard hanno adibito la loro casa nell'ex casina dell'infoturist

Alla stazione Termini di Roma dei clochard hanno occupato l'ex casetta dell'Infoturist che si trova di fronte all'uscita di Piazza Dei Cinquecento. All'interno della piccola struttura, i senzatetto hanno sistemato le proprie tende e trasformato il luogo in una sorta di accampamento improvvisato.

La presenza dei clochard ha creato scompiglio tra i viaggiatori e i passanti che si affollano quotidianamente nella stazione, rendendo la situazione del tutto ingestibile. Gli uomini e le donne senza una dimora fissa si sono barricati all'interno della casetta e sembrano intenzionati a rimanervi il più a lungo possibile, nonostante le richieste delle autorità di sgomberare l'area.

Commenta un residente della zona: "Siamo preoccupati per questa improvvisa occupazione e chiediamo alle autorità competenti di intervenire al più presto per risolvere la situazione.

La presenza dei clochard ha infatti generato un clima di insicurezza e disagio tra i frequentatori della stazione, ora temono per la propria incolumità. Al momento non si hanno notizie riguardanti eventuali azioni delle forze dell'ordine per far sgomberare l'area, ma è evidente che la situazione alla stazione Termini di Roma è diventata critica e richiede un intervento urgente per ripristinare l'ordine e la sicurezza pubblica"