Scontro frontale sulla Frosinone-mare, muore un 55enne di Ceccano

Incidente mortale questa sera sulla Frosinone-Mare, all'altezza di Roccasecca dei Volsci. La vittima è un uomo di 55 anni (D.M., queste le sue iniziali). L'uomo, secondo una prima ricostruzione, è rimasto coinvolto in uno scontro frontale con un'altra auto. Le operazioni degli uomini del 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine si sono protratte per alcune ore. Non è escluso che nell'incidente siano rimaste ferite altre persone.