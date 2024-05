Roma degrado continuo: diverse strade della zona Eur piene di rifiuti

Via Casali di Torrevecchia, via Paolo Emilio Sfondati e via Flavio Silicone, tre strade del quartiere Eur, vertono in uno stato di degrado assurdo. L'erba alta cresce lungo i marciapiedi e i rifiuti ingombranti sono lasciati abbandonati ovunque: alluminio, legno, infissi, mobili.

Gli abitanti del quartiere sono indignati e preoccupati per la situazione. "È incredibile come queste strade siano state abbandonate al loro destino", commenta un residente. "È pericoloso camminare qui di notte, non si sa cosa si possa trovare tra l'erba alta e i rifiuti sparsi. Le autorità locali sembrano non essere intervenute per risolvere la situazione, lasciando che il degrado si diffonda sempre di più. Abbiamo segnalato il problema più volte, ma sembra che nessuno si preoccupi di risolverlo", afferma un residente. Continua una signora che abita nella zona: "È vergognoso che la nostra bella città sia ridotta in queste condizioni. Si spera che presto vengano prese misure per ripristinare la pulizia e il decoro di queste strade, per garantire ai residenti un ambiente più sicuro e piacevole in cui vivere."