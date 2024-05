Frosinone, la finale salvezza si giocherà in notturna in uno "Stirpe" strapieno: corsa ai biglietti. Soulé: «Meritiamo la A»

Sarà uno “Stirpe” strapieno senza nemmeno un seggiolino libero. La lunga attesa è iniziata, così come lunga sarà la settimana che accompagnerà il Frosinone verso la sfida più importante della propria storia. Quella per la salvezza in Serie A, traguardo mai raggiunto nelle precedenti due annate nel massimo campionato. Di fronte ci sarà l'Udinese di mister Cannavaro, che si trova appena un punto sopra il terzultimo posto (occupato dall'Empoli) e che insegue i leoni ciociari a una lunghezza. Verrà in Ciociaria per il colpaccio, ma anche in casa giallazzurra si punta al successo. Sarà una battaglia.

La città spera e sogna, i tifosi trepidano e si stanno preparando per spingere dagli spalti i propri beniamini nei 90' minuti che decideranno le sorti di una stagione.

Si giocherà domenica in notturna, alle 20.45.

La Lega, infatti, ha ufficializzato gli orari degli scontri diretti che scriveranno gli ultimi verdetti. Frosinone-Udinese e Empoli-Roma, infatti, si disputeranno in contemporanea. Da questi incontri uscirà l'ultima squadra che scenderà tra i cadetti con Sassuolo e Salernitana, già retrocesse.

Il Frosinone ha a disposizione due risultati su tre. Andrebbe bene pure un pareggio, ma anche un'eventuale sconfitta sarebbe indolore in caso di passo falso dell'Empoli in casa contro la Roma, già sicura di un posto in Europa League e per questo con motivazioni non al massimo. Ecco perché ancora una volta i calcoli non devono entrare negli spogliatoi dei giallazzurri. Il doppio fattore testa-mentalità sarà fondamentale.

Nel frattempo, è già partita la corsa ai biglietti per l'ultima partita di campionato. Da domani, mercoledì 22 maggio, partirà la fase di prelazione riservata agli abbonati: potranno acquistare un tagliando per qualsiasi settore dello stadio a partire dalle 15 e fino alle 19 di giovedì 23 maggio. Da venerdì alle 10 scatterà la vendita libera, aperta a tutti fino alla fine del primo tempo. Per assicurarsi un posto allo “Stirpe” tifosi e appassionati hanno due opzioni: i punti vendita autorizzati vivaticket e il canale online su www.vivaticket.com.

Nel frattempo, il gioiello canarino, Matias Soulé, undici gol in stagione (il primo del Frosinone a toccare la doppia cifra in A), suona la carica. L'ha fatto già nel dopogara di Monza dai microfoni di Dazn: “Abbiamo un solo risultato: vincere per regalare una gioia alla nostra gente. Speriamo di poter raggiungere l’obiettivo al quale tutti teniamo tanto. Il prossimo anno? Non penso a niente, ho la testa all’ultima partita. So che tornerò alla Juventus e poi si vedrà. Il Frosinone? Si salverà perché giochiamo bene, abbiamo tanta voglia e lo meritiamo”.