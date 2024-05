Martedì 21 Maggio 2024, 07:49

Era andata a lavorare a Roma, lasciando come ogni giorno l'automobile nel parcheggio antistante alla stazione ferroviaria. Quando è tornata però, dopo una lunga giornata, ha avuto la brutta sorpresa di trovare la portiera forzata ed i cavi tranciati; e non ha quindi potuto spostare più la sua automobile. E’ la brutta avventura capitata un paio di giorni fa ad una signora di Anagni. Che, come altre centinaia di persone ogni giorno, era andata a lavorare a Roma, prendendo il treno alla stazione ferroviaria della città dei papi. Per farlo la signora, come molti altri, aveva lasciato l'automobile nel parcheggio della stazione ferroviaria. Trovandola manomessa e danneggiata al ritorno. La signora, dopo aver visto che il lunotto della propria automobile era stato forzato ed i cavi elettrici erano stati tranciati non ha potuto fare altro che chiamare il soccorso stradale.

LA DENUNCIA

Ovviamente si è anche recata, in un secondo momento, presso la locale caserma dei carabinieri per la denuncia relativa, necessaria a far scattare le indagini da parte dei carabinieri. Per adesso però sono poche le possibilità di arrivare ad una soluzione, visto che attualmente non c'è un vero e proprio sistema di videosorveglianza che consenta di individuare l'autore (o gli autori) del gesto. L’episodio ha ovviamente riportato in auge il problema della sicurezza nella zona della stazione, da tempo nel mirino delle critiche per i numerosi episodi di furti e di danneggiamenti. Poco più di un anno fa aveva fatto molto discutere il caso di una serie di automobili vandalizzate, con vetri rotti e gomme bucate: in un paio di casi, sempre nello stesso periodo, alcuni vandali avevano anche avuto l'idea di svuotare gli estintori antincendio sul pavimento del parcheggio, mettendo in difficoltà gli automobilisti. Negli ultimi anni sono stati anche diversi casi di automobili sparite dal parcheggio; ad una docente sono state addirittura due le automobili portate via nello stesso parcheggio a distanza di pochi mesi.