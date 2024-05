Giovedì 16 Maggio 2024, 12:25

Un'ordinanza del Comune di Latina per fronteggiare i fenomeni di degrado nel quartiere Nicolosi. «Le nuove regole, in vigore per 120 giorni, prevedono il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e nelle loro adiacenze, ad esclusione delle aree concesse dall'amministrazione o diversamente autorizzate e ad esclusione del trasporto per accedere alle abitazioni private comprese nelle vie interessate dal provvedimento. Vietata, anche, la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore dalle ore 20 alle ore 6 del giorno seguente, da parte dei gestori di esercizi pubblici ed esercizi commerciali o artigianali su area privata o su area pubblica, compresi i punti vendita con distributori automatici», si legge in una nota del Comune di Latina.

Le aree interessate sono: via Romagnoli, tratto compreso tra via Cervone e via Villafranca; via Villafranca, tratto compreso tra via Curtatone e via Emanuele Filiberto; piazza Mentana; via Curtatone; via Marchiafava; via Corridoni; via Emanuele Filiberto, tratto compreso tra piazzale XVIII dicembre e via Giulio Cesare; via Pasubio; via Giulio Cesare, tratto compreso tra via Romagnoli e via Cervone; piazza Mentana e via G.B. Grassi.

Per i trasgressori è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa fissa pari a 500 euro.

“La necessità di intervenire con questa ordinanza – spiega la sindaca Matilde Celentano - è data dal fatto che all’amministrazione pervengono ormai quotidianamente segnalazioni da parte dei residenti che riferiscono di situazioni di disturbo della quiete pubblica nelle ore notturne e di degrado nel quartiere Nicolosi, zona di particolare interesse storico urbanistico inserita nei ‘Luoghi del cuore Fai’ e limitrofa alle autolinee dove transitano centinaia di viaggiatori. Compito dell’amministrazione comunale è assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani. Perciò la questione è stata affrontata nella commissione Pianificazione e Attività produttive e la Polizia Locale ha effettuato servizi notturni programmati nella zona, volti alla prevenzione dei fenomeni di degrado urbano, elaborando una dettagliata mappatura delle attività commerciali presenti nel quartiere. È stato, dunque, deciso di procedere all’adozione di un provvedimento temporaneo volto a disciplinare gli orari di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nella zona in esame, volto a superare situazioni di degrado e pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, finalizzato, anche a prevenire ulteriori condotte violente e criminose, nonché di tutela del patrimonio di interesse storico, urbanistico culturale”.