Giovedì 16 Maggio 2024, 07:00

Cambia la viabilità nel centro storico di Frosinone. Da domani (venerdì 17 maggio), intorno alle 15, Largo Turriziani verrà chiuso al traffico e al transito per le auto. La chiusura non sarà temporanea, ma definitiva. Anche a lavori terminati, la piazza, con la nuova pavimentazione, diventerà un’isola pedonale permanente. Ciò comporterà dei significativi cambiamenti in termini di viabilità. Vediamo le principali novità.

LE NOVITÀ

Prima di tutto verrà istituito il doppio senso di marcia in via Alcide De Gasperi, dall’intersezione con via Ciamarra fino a piazza VI dicembre.

Poi verrà vietato il transito (eccetto residenti nel tratto interessato) di via Ciamarra, dall’intersezione con via Alcide de Gasperi fino all’uscita della rampa del parcheggio multipiano. La svolta verso via Ciamarra verrà consentita, in entrambi i sensi di marcia, dalla rampa di collegamento che porta anche al parcheggio multipiano.

Sarà inoltre invertito il senso di marcia di via Maccari (con nuova direzione consentita da via Fratelli Bragaglia a largo Amendola) con sbocco su Corso della Repubblica. Pertanto chi proviene da Sant’Antonio ed è diretto verso viale Mazzini dovrà necessariamente transitare su via De Gasperi costeggiando i Piloni o in alternativa (scelta però sconsigliata visto la ristrettezza della strada) arrivare davanti all’Arco Campagiorni e svoltare a sinistra per poi riprendere viale Mazzini dalla fine di Corso della Repubblica (parta alta).

Queste le novità che si andranno ad aggiungere a quelle entrate in vigore già da qualche tempo. Le auto provenienti da viale Mazzini ora entrano in piazza VI Dicembre e proseguono lungo i Piloni mentre le auto provenienti dalle arcate di via De Gasperi avranno la corsia unica di immissione su viale Mazzini passando per la parte alta della stessa piazza senza transitare nel parcheggio.

Ieri gli operai erano al lavoro per completare la segnaletica orizzontale mentre quella verticale sarà posizionata nelle prossime ore. Si tratta di modifiche sostanziali e sono ora tutte da valutare le ripercussioni, in particolare per via Angeloni e via Garibaldi. Per chi è diretto verso piazza Garibaldi o De Matthaeis è preferibile percorrere via Fosse Ardeatine senza intasare inutilmente i vicoli del centro storico.

I CANTIERI

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei cantieri ieri il direttore dei lavori di Largo Turriziani, Renato Caparrelli della società Cs Architects, ha fornito un aggiornamento: «L’anfiteatro è stato realizzato ed ora, con la chiusura al traffico della piazza, inizieremo la fase di pavimentazione in marmo di tutta l’area compresa quella dove vi era il marciapiede sopra i Piloni. I lavori stanno proseguendo secondo il crono programma e contiamo di ultimare il tutto e di poter inaugurare la nuova piazza gli ultimi giorni di giugno o al massimo i primi di luglio».

Procedono anche i lavori dei Piloni di via De Gasperi. «Nei prossimi giorni – spiega il direttore dei lavori Domenico Greco della società di ingegneria Tetraconsult – procederemo all’ultimazione delle intonacature lasciando in vista all’interno delle arcate le antiche pietre emerse durante la riqualificazione. Poi verrà realizzato un ampio marciapiede adiacente i Piloni mentre il passaggio pedonale provvisorio realizzato dall’eliminazione del marciapiede sul lato opposto diverrà, una volta completato il marciapiede ed allargata la sede stradale, un’area di sosta per le auto. Anche per quanto riguarda il nostro cantiere l’ultimazione dei lavori è prevista ad inizio luglio».