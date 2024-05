Venerdì 31 Maggio 2024, 06:00

Casalvieri, circa 2400 abitanti e poco più di 1500 aventi diritto al voto. Quattro i candidati per la carica di sindaco. C’è l’uscente Franco Moscone, Mario Borza, l’avvocato Pasquale Iacobelli e il dottor Giuseppe Benedetti. È caccia all’ultimo voto. In paese la tensione è altissima e la campagna elettorale è entrata nel vivo. A tutti e quattro abbiamo posto la stessa domanda: qual è il punto più importante del programma elettorale?

Le risposte

Per Benedetti: «Costruire nuovi impianti sportivi o ristrutturare quelli esistenti per incentivare la partecipazione dei giovani e degli adulti alle attività fisiche, per uno stile di vita sano e creando un senso di comunità. Sviluppare centri ricreativi per anziani e giovani. Creare e mantenere parchi e aree verdi, luogo di ritrovo naturale per la comunità. Implementare programmi e strutture per il benessere e la salute. Organizzare regolarmente eventi sportivi, culturali e ricreativi. Coinvolgere le associazioni locali, le scuole e altre istituzioni per sviluppare programmi sportivi e sociali che rispondano alle esigenze della comunità».

Per Mario Borza: «Attraverso un’attenta pianificazione territoriale e urbanistica vogliamo ridare lustro a Casalvieri, oggi in stato di abbandono. Occorrono nuovi marciapiedi, verde pubblico curato e attrezzato, fontane, panchine, piazze decorose, illuminazione pubblica rinnovata, strade e vicoli ben tenuti. E poi il Centro storico, che deve essere valorizzato in tutte le sue ricchezze e particolarità, come anche le vie di accesso al Comune».

Per l’avvocato Iacobelli: «Il primo posto è occupato dalla scuola con i nostri piccoli concittadini e le loro famiglie. Ci impegneremo affinché non si rivolgano altrove per soddisfare i loro bisogni. Servizi, idee ed attività competitive e concrete. Potenziare la scuola vuol dire sostenere anche a livello economico le varie attività commerciali ancora attive sul territorio. Siamo un gruppo giovane, dinamico che vuole dare nuovi strumenti a tutti i bambini».

Infine il sindaco uscente Moscone: «Aumentare il numero e la qualità dei servizi messi a disposizione dei cittadini grazie alla realizzazione di nuove infrastrutture ed al miglioramento di quelle già esistenti. È qualcosa che stiamo già facendo creando un polo scolastico di alto livello con la creazione di un asilo nido. Abbiamo inoltre ottenuto un finanziamento per interventi di miglioramento edilizio che riguardano la scuola materna comunale e progetti per la riqualificazione di alcune aree, come la piscina comunale, che diventerà un centro polivalente».