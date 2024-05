Giovedì 30 Maggio 2024, 08:29 - Ultimo aggiornamento: 08:30

Meno spazi all'aperto per i locali del centro storico (e più in periferia), limiti di ingombro per le pedane che invadono la strada, stop a ombrelloni e sedie di plastica davanti ai monumenti più belli della città, sanzioni più dure per chi trasgredisce. Dopo gli anni dell'emergenza pandemica e del "liberi tutti", il Campidoglio vara le nuove norme per dehors e tavolini all'aperto. Il regolamento, passato in giunta, è atteso a settembre dall'esame dell'assemblea capitolina. In tempo utile per l'ultima proroga del regime straordinario varata dal Parlamento, fino a fine 2024, grazie all'emendamento presentato dal senatore Andrea De Priamo (Fratelli d'Italia). Nel frattempo a Palazzo Senatorio si è lavorato - con l'assessora alle attività produttive, Monica Lucarelli - per trovare una soluzione definitiva. «Considero questo regolamento un traguardo importante - commenta Lucarelli - Dehors e spazi all'aperto sono esperienze da valorizzare, bilanciando gli interessi di chi fa impresa con la qualità della vita nei nostri quartieri. Il nostro obiettivo è stato premiare chi ha investito in uno sviluppo sostenibile, garantendo standard elevati nei servizi di ristorazione».

Il regolamento riguarda gli esercizi «che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande» e gli alberghi «che svolgono attività di somministrazione aperta al pubblico, posta al piano terra o al piano rialzato». Per stabilire le superfici occupabili all'esterno dei locali, la Capitale è stata divisa in tre aree: il sito Unesco, che comprende tutta l'area del centro storico delimitata dalle Mura Aureliane; la città storica, che si espande alle aree semicentrali della Capitale, realizzate fino alla Seconda guerra mondiale; il suburbio, che comprende tutto il resto di Roma. In periferia le maglie saranno più larghe, e ogni locale potrà disporre si una superficie esterna sostanzialmente pari a quella interna. Il rapporto tra spazio esterno e interno scende poi a due terzi nella città storica, alla metà nel sito Unesco e ancora meno (un terzo) nelle aree di maggiore pregio del centro storico, a Borgo e in gran parte di Trastevere e Monti. Gli esercizi commerciali della stessa strada o piazza potranno presentare un progetto unitario, con il quale potranno chiedere fino al 20 per cento in più della superficie concedibile. Le pedane da sistemare fuori dai marciapiedi potranno occupare al massimo lo spazio equivalente a due posti auto, saranno vietate nelle aree monumentali e, nel resto del sito Unesco, dovranno avere l'ok della Sovrintendenza.Le nuove norme comprendono anche il "catalogo degli arredi": condizione necessaria per avere, in futuro, la concessione di suolo pubblico. Per chi non rispetterà le regole le sanzioni saranno più severe: un'ordinanza prevederà 15 giorni di chiusura di queste attività, contro i 5 attuali, con multe fino a cinquemila euro. «Abbiamo condotto un lungo lavoro di confronto con le associazioni di categoria e i residenti, che porterà a un riordino dello spazio pubblico e a rivitalizzare quei quartieri troppo a lungo trascurati - spiega l'assessora Lucarelli - Il nostro regolamento punta a premiare gli imprenditori che investono nei loro ristoranti, concedendo una superficie di suolo che è una percentuale della superficie interna del locale. Vogliamo assicurare a chi ci vive, e ai 25 milioni di turisti che ogni anno scelgono Roma, un'esperienza di qualità».