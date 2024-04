Venerdì 19 Aprile 2024, 09:28

PERUGIA - Dopo lo spostamento dalle Logge dei Lanari agli spazi interni alla biblioteca multimediale degli Arconi, continua il viaggio dello Iat, l’ufficio di informazioni e accoglienza turistica del centro storico. La nuova sede sarà in via Mazzini, l’ex Borsa Merci attuale Centro servizi Galeazzo Alessi. Il nuovo spostamento, ipotesi sul tavolo da tempo, è diventato in seguito all’accordo trovato fra Comune e Camera di Commercio. Nel dettaglio, gli spazi interessati saranno quelli della sala Santa Maria del Mercato. Una «opportunità di perseguire i comuni obiettivi di promozione e valorizzazione del territorio avvalendosi della condivisione di uno spazio unico». Lo spiega una delibera della giunta comunale, la 125 di mercoledì. L’infopoint traslocherà «in una posizione strategica del centro in quanto visibile e facilmente accessibile da parte dei turisti e visitatori», riporta ancora l’atto. Allo stesso tempo il trasferimento negli ambienti di via Mazzini consentirà al Comune di recuperare spazi agli Arconi «per le attività della biblioteca multimediale, visto il grande successo in termini di visitatori e frequentatori riscontrato nel primo anno di apertura». Dopo l’accordo raggiunto a seguito dell’interlocuzione fra il sindaco Andrea Romizi e il presidente della Camera di Commercio Giorgio Mencaroni, oltre a definire un contratto di comodato d’uso, saranno le parti tecniche degli enti a definire le modalità per organizzare il servizio nei nuovi ambienti.