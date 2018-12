Bufera sul consorzio industriale del Cassinate. Si é dimesso il vicepresidente del Cosilam, Francesco Mosillo, componente del Consiglio d’amministrazione e consigliere comunale del Pd a Cassino.

Nei prossimi giorni potrebbero seguire altre dimissioni. Motivo: come forma di rispetto nei confronti della magistratura che ha avviato un’indagine per accertare la regolarità di assunzione del direttore generale dell’ente, avvenuta il primo ottobre 2016, Annalisa D’Aguanno.

Il giudice mira ad accertare se quella nomina fu “concordata” dai partiti durante le elezioni comunali di Cassino del giugno 2016, in particolare al turno di ballottaggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA