Cosilam senza pace, si dimettono tre consiglieri: Abbruzzese non è più presidente

Non trova pace il Cosilam, il consorzio indusstriale del Lazio meridionale. Oggi, intorno alle ore 12, si sono dimessi i tre compomenti del Consiglio di amministrazione: il vice presidente Giuseppe Villani, subentrato lo scorso gennaio al posto del dimissionario Franceso Mosillo; Guido Natoni, esponente di Forza Italia e Domenico Iacovella, ex sindaco di Piedimonte San Germano in quota Pd. Conseguentemente Abbruzzese è decaduto dalla carica di presidente. Ora la palla passa alla Regione Lazio che dovrà nominare un commissario. Sul Cosilam nei mesi scorsi era arrivata un'altra tegola con l'apertura di un'inchiesta sulla nomina di Annalisa D'Aguanno a direttore generale del consorzio. © RIPRODUZIONE RISERVATA