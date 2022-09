Cassino, nomina del direttore generale al Cosilam: confermato il proscioglimento per tutti

La corte d'appello di Roma ha confermato l'assoluzione per l'ex Cda del Cosilam in riferimento alla nomina dell'avvocato Annalisa D'Aguanno alla direzione generale. A finire nella rete delle indagini era stato l'ex presidente Pietro Zona (difeso dagli avvocati Sandro Salera e Paolo Marandola), l'ex vice presidente Francesco Mosillo (difeso dal professor Antonio Fiorella e dall'avvocato Gianrico Ranaldi), e l'ex membro del Cda Umberto Satini (difeso dagli avvocati Armando Satini ed Ermete Grossi) tutti già prosciolti a dicembre scorso dal Gup dall'accusa di Turbata libertà nella scelta del contraente. Assoluzione anche per Mario Abbruzzese indicato nell'inchiesta come "garante" dell'accordo per la nomina (difeso da Salera) e l'avvocato D'Aguanno (difeso dagli avvocati Piero D'Orio e Armando Pacione).