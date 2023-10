Monte Radicino una settimana dopo il. Venerdì alcuni volontari dell'associazione ASD Country Valley sono saliti in sella ad alcuni quad per ispezionare l'area nel territorio di Ferentino e le immagini scattate, purtroppo, restituiscono lo scempio causato dalle fiamme. Centinaia di uliveti, decine di querce decennali e gran parte della cartellonistica posizionata lungo i vari percorsi di trekking sono andati distrutti. «Conoscendo bene quelle zone - racconta il presidente Melissa Gasbarra - sapevamo che le fiamme non avrebbero dato scampo alla vegetazione. L'incendio è capitato a pochi giorni dalla transumanza di diversi greggi da Prato di Campoli». L'area, infatti, da anni era in gestione durante il periodo invernale ad alcuni allevatori proprio per l'allenamento allo stato brado di mucche e vacche che durante gli ultimi sei mesi avevano vissuto nella vicina Veroli. Il loro viaggio sarebbe iniziato a fine mese con direzione Monte Radicino. Ora sarà un bel problema trovare una nuova casa per centinaia di animali: «Abbiamo notato alcuni fagiani e alti uccelli che vivono nella zona - aggiungono i volontari dell'ASD Country Valley - disorientati e in cerca di una nuova casa».