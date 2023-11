Emergenza Maltempo, danni e decine di interventi in tutta la provincia

Maltempo: oltre 40 interventi per emergenza maltempo in tutto il territorio provinciale per i vigili del fuoco. In azione anche la Protezione civile. I Comuni interessati sono: Acuto, Anagni, Arnara, Atina, Casalvieri, Cassino, Ceccano, Ferentino, Frosinone, Giuliano di Roma, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Pico, Piedimonte San Germano, Ripi, Sant’Apollinare, Sgurgola e Vicalvi.

Trattasi di interventi di messa in sicurezza di alberi pericolanti che, interessando anche la sede stradale, hanno provocato anche incidenti stradali nei comuni di Ripi, Pico (dove 2 auto si sono scontrate contro gli alberi) e Acuto dove un pullman Cotral è rimasto bloccato da 3 piante sulla sede stradale.

Il tratto ferroviario della linea Frosinone - Cassino, tra i comuni di Ceccano e Ceprano, è stato chiuso a causa di un albero finito sulle rotaie; effettuata la sua rimozione e la messa in sicurezza dell’area.

Principio di incendio in un locale commerciale a Giuliano di Roma ed è in corso la rimozione di un albero che blocca l’ingresso della clinica RSA S. Antonio. Numerosi anche gli interventi in attesa di essere espletati.